Aubameyang, favore al Bayern: il Dortmund vince 1-0 e manda il Lipsia a -4 dalla vetta

Finalmente il Borussia Dortmund batte un colpo e supera in casa il temibile Lipsia, che era alla ricerca della vetta occupata dal Bayern Monaco. Dopo 5 pareggi nelle ultime sei gare disputate, la squadra di Tuchel mostra gli artigli e trova tre punti importantissimi per la propria classifica con Aubameyang e soci che non perdono di vista il treno Champions League. Male male, invece, il Lipsia a cui non è bastata la motivazione di accorciare sul Bayern, con la squadra di Hasenhüttl che ha pagato a caro prezzo l'ennesima gara senza Forsberg, oltre all'assenza in attacco di Werner. Non male, al contrario, la prestazione di Rani Khedira in mezzo al campo con l'ex Stoccarda che gioca a testa alta nel suo primo match da titolare nel campionato in corso. Il classe '94, fratello minore del Khedira della Juventus, sarà un altro dei 'futuri big' ad essere lanciato dai Die Roten Bullen?

Cronaca

Il Lipsia si presenta al Signal Iduna Park senza Werner bloccato da un'influenza e senza Forsberg squalificato, ma non per questo la squadra di Hasenhüttl non prova a giocare. Gli ospiti mostrano la loro consueta aggressività ma di occasioni se ne vedono poche nella prima parte di gara, da una parte Dembélé spreca davanti alla porta sul servizio di Aubameyang, dall'altra Bürki para con tranquillità sulla conclusione di Orbán. Col passare dei minuti però si rimette in piedi l'asse Dembélé-Aubameyang con Halstenberg che non può far nulla per contrastare l'esterno francese sulla fascia: al primo tentativo Aubameyang non riesce a trovare la porta di testa, al 35' arriva invece il gol del vantaggio con il gabonese che schiaccia in rete dopo il solito numero di Dembélé sulla destra.

In avvio di ripresa il Lipsia si lamenta per una trattenuta in area ai danni di Ilsanker, l'arbitro lascia continuare e sul contropiede conseguente Reus si divora l'occasione del raddoppio calciando a lato in diagonale. I sassoni non rispondono mentre il Borussia Dortmund si mangia le mani, due chance per Aubameyang ma in ambo i casi Gulácsi riesce a chiudere la porta al gabonese. Hasenhüttl prova a giocarsi la carta Burke, ma c'è solo il Borussia Dortmund in campo con i padroni di casa che falliscono altre occasioni per il raddoppio, due con Reus e una con il neo entrato Ginter che si fa 'stoppare' da Upamecano. Solo allo scadere arriva il gol del pareggio di Palacios, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

La statistica

30 - Con la vittoria sul Lipsia, il Borussia Dortmund aggiunge un'altra gara senza sconfitta alla sua striscia positiva al Signal Iduna Park in Bundesliga. I gialloneri non perdono in casa da 30 partite consecutive, l'ultimo ko risale al 4 Aprile 2015 quando il Bayern Monaco fu corsaro grazie al gol dell'ex Lewandowski. Da allora 24 vittorie e 6 pareggi per il Dortmund.

Il Tweet

Si può dire tutto nella vita, meno che tra Aubameyang e Dembélé non ci sia intesa...

Il migliore

Pierre-Emerick AUBAMEYANG - Segna la rete del vantaggio e non solo. Nella ripresa sono tantissimi i tentativi del gabonese di far andare in gol anche i compagni, con Reus che spreca l'impossibile davanti alla porta. Lewandowski aveva chiamato nel pomeriggio, lui risponde senza problemi.

Il peggiore

Marcel HALSTENBERG - Che fatica sulla fascia. Dembélé gli fa venire il mal di testa a furia di sgroppate sulla destra. Nella ripresa anche Aubameyang e Reus ci mettono del loro con Halstenberg che fa quel che può, ma senza successo, anche se il terzino dei sassoni non è mai aiutato dai compagni di squadra.

Tabellino

Borussia Dortmund-Lipsia 1-0

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer (85' Passlack); Weigl; Durm, O.Dembélé (61' Pulisic), R.Guerreiro (77' Ginter), Reus; Aubameyang. All.Thomas Tuchel

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Bernardo Fernandes, Orbán, Compper, Halstenberg; Kaiser (80' F.Palacios), R.Khedira (66' Upamecano), Ilsanker, N.Keïta; Y.Poulsen, Selke (72' Burke). All. Ralph Hasenhüttl

Marcatori: 35' Aubameyang (B)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: 22' Bernardo Fernandes, 81' Compper, 90+3 Aubameyang

Espulsi: nessuno