Aubameyang, favore al Bayern: il Dortmund vince 1-0 e manda il Lipsia a -5 dalla vetta

Cronaca

Il Lipsia si presenta al Signal Iduna Park senza Werner bloccato da un'influenza e senza Forsberg squalificato, ma non per questo la squadra di Hasenhüttl non prova a giocare. Gli ospiti mostrano la loro consueta aggressività ma di occasioni se ne vedono poche nella prima parte di gara, da una parte Dembélé spreca davanti alla porta sul servizio di Aubameyang, dall'altra Bürki para con tranquillità sulla conclusione di Orbán. Col passare dei minuti però si rimette in piedi l'asse Dembélé-Aubameyang con Halstenberg che non può far nulla per contrastare l'esterno francese sulla fascia: al primo tentativo Aubameyang non riesce a trovare la porta di testa, al 35' arriva invece il gol del vantaggio con il gabonese che schiaccia in rete dopo il solito numero di Dembélé sulla destra.

In avvio di ripresa il Lipsia si lamenta per una trattenuta in area ai danni di Ilsanker, l'arbitro lascia continuare e sul contropiede conseguente Reus si divora l'occasione del raddoppio calciando a lato in diagonale. I sassoni non rispondono mentre il Borussia Dortmund si mangia le mani, due chance per Aubameyang ma in ambo i casi Gulácsi riesce a chiudere la porta al gabonese. Hasenhüttl prova a giocarsi la carta Burke, ma c'è solo il Borussia Dortmund in campo con i padroni di casa che falliscono altre occasioni per il raddoppio, due con Reus e una con il neo entrato Ginter che si fa 'stoppare' da Upamecano. Solo allo scadere arriva il gol del pareggio di Palacios, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

La statistica

30 - Con la vittoria sul Lipsia, il Borussia Dortmund aggiunge un'altra gara senza sconfitta alla sua striscia positiva al Signal Iduna Park in Bundesliga. I gialloneri non perdono in casa da 30 partite consecutive, l'ultimo ko risale al 4 Aprile 2015 quando il Bayern Monaco fu corsaro grazie al gol dell'ex Lewandowski. Da allora 24 vittorie e 6 pareggi per il Dortmund.

Tabellino

Borussia Dortmund-Lipsia 1-0

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer (85' Passlack); Weigl; Durm, O.Dembélé (61' Pulisic), R.Guerreiro (77' Ginter), Reus; Aubameyang. All.Thomas Tuchel

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Bernardo Fernandes, Orbán, Compper, Halstenberg; Kaiser (80' F.Palacios), R.Khedira (66' Upamecano), Ilsanker, N.Keïta; Y.Poulsen, Selke (72' Burke). All. Ralph Hasenhüttl

Marcatori: 35' Aubameyang (B)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: 22' Bernardo Fernandes, 81' Compper

Espulsi: nessuno