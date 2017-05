Aubameyang supera Lewandowski: 31 gol, è il re dei bomber in Germania

Pierre-Emerick Aubameyang è il nuovo capocannoniere della Bundesliga grazie alla doppietta rifilata al Werder Brema nell’ultima giornata. Il francese naturalizzato gabonese soffia così il Tor-Kanone, il trofeo del re dei bomber in Germania, a Robert Lewandowski, beffato in extremis con 31 gol a 30.

Uomo dei record in giallonero

Il classe ’89 è il recordman del Borussia Dortmund in una singola stagione e corona così una grande annata grazie alle 14 reti realizzate nelle sue ultime 13 gare di Bundes. Con questo bottino il centravanti dei gialloneri eguaglia Lothar Emmerich che ben 51 anni fa (campionato 1965-66) segnò 31 volte laureandosi attaccante principe del Borussia Dortmund. Lo scettro all-time ora è di Aubameyang, fondamentale per blindare il terzo posto della formazione di Tuchel che, in virtù del 4-3 odierno, si qualifica direttamente alla prossima Champions League. Il Dortmund chiude così il 2016-2017 senza sconfitte in casa, record condiviso con il Bayern Monaco e l’Hoffenheim.

Il Milan prende appunti

L'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli, intanto, prendono appunti dopo aver avuto appuntamento con un intermediario legato alla Germania e forti dei rapporti stretti con il Borussia Dortmund. La società tedesca vorrebbe cedere il calciatore quest'estate con il quale si può monetizzare adesso, considerati i 28 anni d’età e i numeri di questa stagione, ben difficile da ripetere. La richiesta iniziale è di 70 milioni di euro e il giocatore non pare intenzionato a provare l'esperienza cinese né sembra attirato da un'avventura in Premier League. L'ostacolo principale in un possibile affare resta l'alta richiesta d'ingaggio del padre, attualmente fissata sui 12 milioni netti, il triplo rispetto a ciò che guadagna ora: senza alternative forti, tuttavia, le pretese potrebbero scendere nei prossimi giorni e il Milan aspetta il momento giusto per sferrare l’offensiva.