Barack Obama segue il Darmstadt su Twitter, il club lo invita allo stadio: "Venga a tifarci"

Curiosa proposta giunta dalla Germania all’ormai ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Il Darmstadt, club dell’omonima città teutonica situata a pochi chilometri da Francoforte, ha ufficialmente invitato, tramite il proprio account Twitter (@sv98), lo stesso Obama ad assistere ad una partita casalinga della squadra di Torsten Frings, allo stadio “Jonathan Heimes”.

Il motivo? La compagine bianco-blu è l’unica in Europa ad avere come follower il politico americano. In basso al tweet infatti, la società tedesca ha postato anche un video in cui l’attaccante americano dei “gigli“, Terrence Boyd, si rivolge direttamente all’ex primo cittadino degli States. Queste le parole del centravanti: “Sappiamo che siamo l’unica squadra europea che segui su Twitter! Per noi del Darmstadt 98 è un onore! Vogliamo invitarti qui da noi a vedere una partita, e abbiamo già una maglia in tuo onore. Ci vediamo presto!”.

Attualmente, il Darmstadt è ultimo in classifica con 12 punti. Tuttavia, proprio questo sabato ha ottenuto una fondamentale importante vittoria contro il Borussia Dortmund, portandosi a -7 dalla zona salvezza. E ora sappiamo anche che può contare sul supporto di un importante e illustre tifoso.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

Video - La storia dei fratelli Pogba, avversari per una notte 01:00

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi