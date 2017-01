Bayer Leverkusen: Liverpool e Valencia su Hernandez

Futuro lontano dal Bayer Leverkusen per Javier Hernandez? Il Chicarito, arrivato in Germania l’anno scorso, con la maglia rossonera ha collezionato 48 presenze andando a segno per ben 33 volte, dimostrandosi una punta davvero di livello nonostante la parentesi più che grigia di 6 mesi al Real Madrid.

L’attaccante messicano, che vanta anche 45 reti con la nazionale, ha diversi estimatori in giro per l’Europa. In particolare due club, pronti a fare follie per il 29enne: il Liverpool e il Valencia.

La squadra di Klopp è da tempo sulle tracce di una punta veloce capace di adattarsi a ogni modulo e l’identikit porta, appunto, al giocatore messicano. Mentre il Valencia, che sta disputando una stagione a dir poco terrificante, cerca un grande nome per risollevarsi e ritrovare gli sfarzi di una volta.

Trattare con i tedeschi, però, sarà molto difficile perché, oltre ad essere un giocatore fondamentale, l’attaccante ha rivelato più volte di voler restare in Germania dove è finalmente riuscito ad esplodere come giocatore.

Quale sarà il futuro del Chicarito Hernandez?

di Michael Procopio (@Michael_Proc)

