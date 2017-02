Bayer Leverkusen: Tas conferma la squalifica di Çalhanoğlu, stop di 4 mesi

Berlino (Germania), 2 feb. (LaPresse/Reuters) - Il giocatore del Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu, salterà il resto della stagione dopo che il Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha confermato la squalifica di quattro mesi imposta dalla Fifa in merito alla disputa contrattuale con il club turco del Trabzonspor. Il 22enne centrocampista offensivo, che è stato condannato a pagare il Trabzonspor 100mila euro, salterà il match di Champions League tra i tedeschi e l'Atletico Madrid. Il Trabzonspor ha presentato un reclamo alla Fifa nell'aprile 2013 relativo al fatto che Çalhanoğlu aveva violato i termini del suo contratto senza giusta causa quando ha firmato per la squadra tedesca del Karlsruhe nel 2011. Il nazionale turco era minorenne al momento. La Fifa si era pronunciata a favore del club turco e imposto la squalifica, rimasta in sospeso in attesa di un ricorso presso il Tas.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse