Bayern, Ancelotti: "Voci su Vidal al Chelsea? Spazzatura"

Berlino (Germania), 4 gen. (LaPresse) - "Spazzatura". Non ha usato mezzi termini Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, nel definire le voci di mercato riguardanti un possibile passaggio di Arturo Vidal al Chelsea. I Blues sarebbero pronti ad investire subito i 60 milioni di sterline (70 milioni di euro) incassati per la cessione di Oscar allo Shanghai SIPG con l'ingaggio del cileno ex Juventus, che Conte vuole per rinforzare il centrocampo. Rispondendo ad una domanda sulla questione dal ritiro del Bayern in Qatar, Ancelotti ha tagliato corto: "Spazzatura assoluta. Sono voci senza senso". Per avere Vidal, legato ai bavaresi da un contratto fino al 2019, il club londinese potrebbe offrire sui 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Sempre in tema mercato, Ancelotti ha spiegato che "non ci saranno nuovi arrivi" nella sessione invernale.