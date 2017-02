Bayern Monaco: Ancelotti pensa a Ferreira Carrasco per la prossima stagione

Nonostante il mercato invernale sia finito da pochi giorni, le big d’Europa si muovono già per il prossimo mercato estivo; tra queste c’è il Bayern Monaco che avrebbe messo nel mirino l’attaccante belga Ferreira Carrasco.

Il giocatore a soli 24 anni ha già acquisito molta esperienza a livello internazionale e nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Atletico Madrid è maturato molto; sotto la guida di Simeone ha difatti collezionato più di 70 presenze e nella stagione corrente ha già realizzato 10 reti. Le grandi prestazioni di Yannick Carrasco hanno scaturito l’interesse di Carlo Ancelotti, che vorrebbe portare il belga a Monaco. Il tecnico bavarese avrebbe già dato il suo consenso all’acquisto del calciatore, dato il calo sempre più evidente di Robben e Ribery e la necessità quindi di rinnovare il reparto offensivo.

L’acquisto di Carrasco potrebbe segnare anche la possibilità di un addio da parte di Douglas Costa. Il brasiliano ha un contratto col Bayern fino al 2020, ma non è del tutto felice in terra bavarese e potrebbe lasciare la Bundesliga già a fine stagione. La possibilità partenza del brasiliano potrebbe essere quindi la chiave decisiva per l’acquisto del belga da parte dei tedeschi, ma ci saranno da soddisfare le pretese economiche dell’Atletico Madrid.