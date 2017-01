Manca poco ma dovrebbe arrivare a breve l’ufficialità del rinnovo di contratto di Robben con il Bayern Monaco. Il giocatore, olandese, in Germania dal 2009, dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2018, quindi Ancelotti avrà a disposizione l’ala olandese per un’altra stagione per continuare a vincere trofei sia nazionali che internazionali.

di Michael Procopio