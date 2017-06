Bayern Monaco, il sogno si chiama Marco Verratti

Il Bayern Monaco fa sul serio per Marco Verratti. E’ lui l’indiziato numero 1 per sostituire Xabi Alonso che ha salutato la Baviera. Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore e lo ha già allenato a Parigi e rappresenterebbe il centrocampista ideale per il suo gioco per centrare finalmente la vittoria in Champions League dopo la bruciante delusione di quest’anno, quando è stato eliminato per mano del Real Madrid, che successivamente ha vinto la coppa.

Il centrocampista abruzzese del PSG, ha più volte dichiarato l’intenzione di voler restare ancora a Parigi ma non ha nascosto anche la volontà di vincere qualcosa di prestigioso a livello europeo nel prossimo futuro e l’opzione tedesca potrebbe stuzzicarlo e non poco. Il giocatore è seguito da quasi tutte le principali società europee di rilievo ma, attualmente, trattare con i parigini sembra molto difficile visto la titolarità indiscussa del centrocampista italiano. I francesi non vogliono cedere il giocatore e avrebbero già rifiutato un’importante offerta superiore ai 50 milioni. Molto dipenderà dalla volontà dell’ex giocatore del Pescara e dal progetto tecnico immediato dei francesi, che vogliono certamente puntare al trionfo nazionale e ad avvicinarsi alle migliori d’Europa.

Per Verratti le sirene tedesche iniziano a farsi sentire, ora la decisione spetta a lui.

