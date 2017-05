Bibiana Steinhaus nella storia del calcio: sarà la prima donna arbitro in Bundesliga

Bibiana Steinhaus entra nella storia del calcio tedesco. La nativa di Hannover, infatti, fa parte dei quattro fischietti che sono stati promossi in Bundesliga a partire dalla prossima stagione e sarà la prima donna a dirigere un match del massimo campionato in Germania. L’annuncio della Federcalcio tedesca celebra questo traguardo:

La Steinhaus è una poliziotta e detiene già altri primati: nel 2007, infatti, era stata la prima donna arbitro in Zweite Liga, mentre nel 2008 aveva già arbitrato un match della DFB Pokal. Il prossimo 1 giugno dirigerà anche la finale di Champions League femminile tra il Paris Saint-Germain e l’Olympique Lyonnais. La 38enne, compagna dell’ex arbitro inglese Howard Webb - i tifosi dell’Inter lo ricordano bene perché diresse la finale di Champions League a Madrid, nel 2010, vinta al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco - ha già messo piede in passato in Bundesliga, ma come quarto arbitro.

" E' sempre stato il mio sogno. Ho lavorato molto duro per questo "

Reinhard Grinde, presidente della DFB, ha dichiarato: "Speriamo che il primo arbitro donna in Bundesliga sia un incentivo per tante ragazze giovani in questo Paese che tentino di emularla". Howard Webb si augura che la stessa cosa possa accadere in Premier League: "Abbiamo dei validi arbitri donna in Inghilterra, alcune stanno arrivando e se avranno le capacità di imporsi non ci sarà nessuna differenza rispetto ai loro colleghi uomini). Un altro tabù del calcio viene dunque sfatato e uno dei più grandi campionati europei potrà vantare un fischietto donna.