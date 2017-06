Borussia Dortmund, ufficializzato il nuovo tecnico: Peter Bosz firma fino al 2019

A poco più di una settimana dall'esonero di Tuchel, il Borussia Dortmund ufficializza il nome del nuovo tecnico. Arriva in Vestfalia l'olandese Peter Bosz che in mattinata aveva rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di tecnico dell'Ajax. Bosz era arrivato solo l'estate scorsa ai lancieri, sostituendo Frank de Boer, non è riuscito a vincere il titolo dei Paesi Bassi ma ha riportato l'Ajax a giocarsi una finale europea, seppur gli olandesi siano stati poi sconfitti dal Manchester United a Stoccolma.

Bosz ha firmato un contratto fino al 2019, e vince così una concorrenza agguerrita che vedeva in corsa anche Lucien Favre, che ha riportato il Nizza in Champions e che conosce molto bene la Bundesliga avendo allenato il Borussia Mönchengladbach e l'Hertha Berlino, e Paulo Sousa in uscita dalla Fiorentina.