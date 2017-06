Calciomercato, Bayern Monaco: "Lewandowski ha un contratto e non vuole partire"

Il Bayern Monaco stoppa sul nascere le voci relative a un possibile addio di Robert Lewandowski, finito nel mirino - secondo i media inglesi - di Manchester United e Chelsea, dopo le dichiarazioni ambigue del suo agente, che lamentava un malcontento del giocatore. “È sotto contratto con il Bayern, e di recente ha rinnovato fino al 2021. Lewandowski non vuole lasciare il Bayern, non ci sono colloqui con altri club né ce ne saranno". In chiusura, l'avviso dei tedeschi. “Se altri club negoziano con giocatori che hanno contratti a lungo termine, rischiano sanzioni dalla Fifa. Anche l'agente ha confermato di non aver avuto contatti con altre società”.

