Carlo Ancelotti fa il dito medio ai tifosi dell'Hertha Berlino: "Mi hanno sputato"

Anche i gentlemen perdono le staffe. E’ proprio il caso di dirlo parlando di Carlo Ancelotti, finito nell’occhio del ciclone in queste ore in Germania, per una querelle con un tifoso dell’Hertha Berlino. Il tecnico ex Milan e Juventus è stato pizzicato dalle telecamere mentre alzava il dito medio verso i tifosi dell’Hertha Berlino, imbestialiti per il gol di Lewandowski maturato al 96’ (oltre i 5 minuti concessi dall’arbitro), che ha salvato i bavaresi dalla prima sconfitta nel 2017.

L'episodio è stato confermato dallo stesso Ancelotti alla tv tedesca ARD: “Ho fatto quel gesto, ve lo confermo, ma perché mi hanno sputato addosso”, la spiegazione del tecnico del Bayern.

Per Ancelotti non si tratta di un inedito. Il primo gestaccio ai tifosi, fu ai tempi del Milan quando un gruppo di tifosi juventini lo presero di mira cantandogli un becero coro. Anche in quel caso ammise il proprio errore alla stampa…: “Non ne potevo più, è stata una reazione a degli ignoranti e lo rifarei anche adesso. Non hanno insultato solo me. Certa gente farebbe meglio a restarsene a casa” .