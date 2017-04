Cile, ucciso a colpi di pistola il cognato di Arturo Vidal

Il cognato del calciatore Arturo Vidal, Ignacio Eduardo Neira Guerra, 30 anni, è stato ucciso ieri a colpi di arma da fuoco in un agguato a Santiago del Cile.

L'uomo è fidanzato della sorella dell'ex calciatore della Juventus, Ámbar Scarlett Vidal Pardo, con cui ha due figli. Secondo fonti della polizia cilena, riportate dal sito La Cuarta, è stato trovato nella sua auto crivellata di colpi.

Restano oscure le cause del delitto, avvenuto in pieno giorno in una zona centrale della capitale cilena. I media locali non escludono un movente legato al narcotraffico.