Cinico Bayern: 2-0 firmato Vidal-Robben nel recupero all'Ingolstadt e +7 sul Lipsia

Il Bayern ottiene tre punti d'oro in chiave titolo grazie a due reti nel recupero di Vidal e Robben. Risultato bugiardo, con l'Ingolstadt che tiene bene per tutto il match e crolla nel finale per la giocata dei singoli (cross di Muller per Vidal completamente solo in area) e una grave disattenzione della sua difesa. Poi l'olandese chiude il match dopo uno scambio con Douglas Costa. Ancelotti a +7 sul Lispia, sconfitti in contemporanea dall'Amburgo in casa.

La cronaca

La luce nel primo tempo non si accende prima del 20', quando Lewandowski, imbeccato alla grande da Alonso, a tu per tu con Hansen lo salta in pallonetto ma trova la deviazione sulla linea di porta di Matip. E' l'unico appunto degno di nota della prima mezzora di gioco, con il Bayern che non si impone e traccheggia, rischiando di andare sotto al 39' con un colpo di testa in area di rigore che Neuer vede sfilare di poco sopra la traversa. Poco altro accade nei primi 45', in cui la squadra di Ancelotti dà la sensazione di poter decidere a piacimento quando vincere il match, ma a lungo andare questa partita potrebbe sorprenderlo in senso contrario. L'Ingolstadt fin qui merita la divisione della posta.

Ripresa che parte fremente, con Muller che si fa vivo per la prima volta e sfiora il vantaggio, non fosse per un altro salvataggio sulla linea di porta da parte di un difensore di casa. Sulle palle inattive però la difesa bavarese non si dimostra perfetta e qualche minuto più tardi un'azione convulsa da calcio d'angolo rischia di dare il vantaggio all'Ingolstadt. Ancelotti manda in campo Douglas Costa e Robben, alzando il tasso tecnico e la capacità offensiva della squadra. Sono proprio loro i protagonisti degli ultimi minuti. Al 90', quando la gara sembra destinata al pareggio, Muller mette al centro per un solissimo Vidal che con un facile piatto destro fa secco Hansen. Passa qualche secondo e un contropiede condotto da Robben e Douglas si conclude con il sinistro vincente dell'olandese, che vale il 2-0 e i tre punti. Il Lipsia nel frattempo crolla contro l'Amburgo e Ancelotti gongola: sono 7 ora i punti di vantaggio sulla seconda.

La statistica

8 – Robben ha già segnato più gol in questo campionato (8) che nell'intera passata stagione.

Arturo Vidal Bayern MunichEurosport

Il tweet

Il migliore

Arturo Vidal : bisogna dargli atto che probabilmente questo gol vale il titolo. Buona parte del merito va a Muller chiaramente, ma poi sotto porta – anche se sei completamente libero di calciare – devi buttarla dentro. E lui, anche senza aver giocato una gara memorabile, come faceva alla Juve: quando c'è da essere decisivo, lo è. Giù il cappello.

Il peggiore

La difesa dell'Ingolstadt: mettiamo tutti insieme perché se dopo una partita ben gestita dove hai subito davvero poco contro la capolista, prendi un gol lasciando completamente solo in area uno dei migliori incursori del pianeta, forse un motivo per il terzultimo posto in classifica c'è… .

Il tabellino

INGOLSTADT (3-4-3): Hansen; Bregerie, Matip, Tisserand; Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner; Leckie, Lezcano (74' Hinterseer), Gross (79' Lex). All. Walpurgis

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Martinez, Hummels, Alaba; Kimmich (74' Robben), Alonso (65' Costa); Muller, Vidal, Thiago Alcantara; Lewandowski. All. Ancelotti

Arbitro: Felix Zwayer

Gol: 90' Vidal, 91' Robben

Note: ammoniti Lewandowski (B), Bregerie (I), Gross (I),