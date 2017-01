Doppio Lewandowski e il Bayern Monaco riparte con una vittoria: 2-1 nel gelo di Friburgo

tra poco il report completo...

Cronaca

Avvio shock per il Bayern Monaco che va subito sotto al Schwarzwald-Stadion con il Friburgo in vantaggio dopo 4 minuti grazie al diagonale vincente di Haberer, ma soprattutto grazie al clamoroso errore di Hummels che mette in gioco Grifo, autore dell'assist. La squadra di Ancelotti è lenta e ci vuole un po' di tempo prima che carburi, solo al 27' gli ospiti si avvicinano al pareggio ma il destro a giro di Vidal viene salvato in angolo da Schwolow. Lewandowski si mangia l'1-1 davanti alla porta, ma nell'azione successiva pareggia i conti con un colpo di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo conquistato.

SC Freiburg gegen FC BayernImago

Pronti via e Müller ha la chance per il sorpasso ma il classe '89 cade sul più bello e le sue proteste sono vane con il sig. Gräfe che non concede il rigore per l'intervento di Torrejón. Fuori Vidal per Kimmich (il cileno non era al meglio prima dell'inizio del match) e Robben sfiora il 2-1, ma sul suo sinistro a giro vola il portiere Schwolow che devia in corner. Ancelotti, a questo punto, si gioca la carta Bernat-Ribéry per ravvivare la corsia mancina ma grandi pericoli non ne arrivano da quella fascia; anzi, è il Friburgo a sfiorare il nuovo vantaggio con un gran sinistro di Philipp che fa la barba al palo. Sembra una gara destinata al pareggio ma in pieno recupero arriva la magia di Lewandowski che fa di nuovo centro dopo l'assist di Ribéry, stop di petto e colpo da biliardo che non lascia scampo a Schwolow per il 2-1 che vale il +6 sul Lipsia.

Video - Torna la Bundesliga, e Cantona ha scelto la sua squadra: il Lipsia 00:21

La statistica

61 - I gol di Lewandowski, con la maglia del Bayern Monaco, in Bundesliga (in sole 80 gare). Nessuno è stato più veloce del polacco ad arrivare a questa cifra con i bavaresi, nemmeno un certo Gerd Müller che ci mise invece 93 gare di Bundes per arrivare a 60 reti con la maglia del Bayern.

Il Tweet

Oggi l'ha risolta Lewandowski con una magia, Milik farà altrettanto in carriera?

Il migliore

Robert LEWANDOWSKI - A volte sbaglia i movimenti, a volte si mangia qualche gol. Lui, però, riesce ad essere sempre decisivo: sblocca i suoi nel primo tempo trovando il gol del pareggio su corner, è sempre lui a inventarsi la giocata che vale i tre punti e forse qualcosa di più...

Robert Lewandowski (FC Bayern)Imago

Il peggiore

Manuel GULDE - Ok che ha segnato Lewandowski, ma il secondo gol del polacco era evitabilissimo per il Friburgo. L'ex Borussia Dortmund ha avuto tutto il tempo di stoppare la palla col petto, in area, guardare il movimento di Robben e calciare a fil di palo trovando il gol vittoria. E in tutto questo lasso di tempo? Gulde è rimasto a guardare...

Tabellino

Friburgo-Bayern Monaco 1-2

Friburgo (4-4-2): Schwolow; Stenzel (83' Kubler), Gulde, Torrejón, Günter; M.Philipp, N.Höfler, M.Frantz, Grifo; Haberer (80' Bulut), Niederlechner (70' N.Petersen). All. Christian Streich

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Javi Martínez, Hummels, Alaba (71' Bernat); Xabi Alonso, A.Vidal (55' Kimmich); Robben, T.Müller, Douglas Costa (71' Ribéry); Lewandowski. All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 4' Haberer (F); 35' e 90+1 Lewandowski (B)

Arbitro: Manuel Gräfe

Ammoniti: 31' Xabi Alonso, 48' Douglas Costa, 74' Haberer, 84' Schwolow

Espulsi: nessuno