Gaffe Cile: Alexis Sanchez giocatore del Bayern Monaco, svelato il futuro?

Qualche giorno fa vi avevamo preannunciato di come le strade di Alexis Sanchez e del Bayern Monaco fossero molto vicine ad incontrarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche dal quotidiano cileno El Mercurio, l’agente della stella dell’Arsenal Fernando Felicevich sarebbe arrivato in Baviera per discutere con la dirigenza del club tedesco. L’offerta dei bavaresi si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di Euro, cifra inferiore di 10 milioni rispetto all’eventuale volontà dei Gunners. Per il contratto di Sanchez, invece, si parla di un contratto da circa 11 milioni di Euro a stagione.

Sull’argomento, direttamente dal ritiro della Nazionale cilena, si era esposto anche Arturo Vidal, connazionale e possibile futuro compagno di squadra di Alexis Sanchez: “Quando mi hanno chiesto di Alexis, ho sempre detto che è un giocatore che deve venire qui. Tutti lo vogliono, è uno dei calciatori più forti che conosco. Ci auguriamo che prenda la miglior decisione per lui e per il Cile. E’ un giocatore che ci potrebbe dare una grande mano.”

Ed ecco che dopo questa news, un’ulteriore conferma, seppur indiretta, arriva da un tweet della Federcalcio cilena. L’account twitter ufficiale della Roja ha infatti pubblicato la lista dei convocati per la Confederations Cup che si disputerà in Russia dal 17 giugno al 2 luglio. Nulla di strano se non che nella lista diramata Alexis Sanchez compaia già come un giocatore del Bayern Monaco.

Un tweet poi immediatamente rimosso e corretto, ma probabilmente un’ulteriore indicazione per quella che a questo punto appare un affare ben indirizzato. D'altronde non è un mistero che il calciatore e i Gunners siano ai ferri corti, per un rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 che non è mai arrivato e probabilmente, a questo punto, potrebbe non arrivare mai. Il Bayern Monaco in questo caso avrebbe battuto anche la concorrenza del Chelsea di Conte.