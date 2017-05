Il Bayern cala il poker contro il Friburgo: tutti in lacrime per gli addii di Lahm e Xabi Alonso

Il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti festeggia con l’ennesima vittoria stagionale la conquista del quinto titolo consecutivo in Bundesliga. I bavaresi, dopo aver battuto in rimonta la scorsa settimana il Lipsia secondo, hanno avuto la meglio per 4-1 sul Friburgo di Streich. I gol di Robben, Vidal, Ribery e Kimmich hanno reso vano il gol delle speranza di Petersen. L’Allianz Arena ha salutato, in lacrime, gli addii al calcio di Xabi Alonso, Starke ma soprattutto del capitano Lahm. Con questo successo il Bayern tocca quota 82 punti e chiude con 15 punti di vantaggio sul Lipsia.

La cronaca

Nella prima frazione parte subito forte il Bayern che trova il gol già al quarto con Robben che con il suo solito movimento a rientrare, si porta la palla sul sinistro e lascia di sala Schwolow (grandissimo cambio di gioco di Xabi Alonso in partenza dell’azione). Passano solo 3 minuti e Lewandowski colpisce il palo di testa su assist di Lahm. Al 20 l’arbitro annulla una rete a Lewandowski per fuorigioco e al 23’ va vicino al gol Vidal con una grande fucilata dalla distanza. Al 27’ ecco il primo squillo del Friburgo con Philip. Minuto 30’ Kimmich di testa da due passi: salva tutto Schwolow. Al 36’ ancora Lewandowski vicino al gol: para ancora il portiere del Friburgo.

Nel secondo tempo Lewandowski va subito vicino al 2-0: miracolo Schwolow che salva tutto con un grande intervento da pochi metri. Il Friburgo si fa vedere dalle parti di Starke, libera la difesa dei bavaresi al 56’. Minuto 57’ va al tiro Coman: palla intercettata dalla difesa degli ospiti. Minuto 61 il Friburgo va vicino al pareggio con Niederlechner che va al tiro trovando il miracolo di Starke. Minuto 67’ annullato un gol al Bayern, a Mueller, per fuorigioco di Lahm. Minuto 73’ raddoppio del Bayern con Vidal che la piazza di destro all’angolino basso alla sinistra di Schwolow. Passano solo 3 minuti e il Friburgo accorcia le distanze con Petersen che batte Starke con un preciso tiro a incrociare. Minuto 82 e 87 fuori Xabi Alonso e Lahm: Allianz Arena in lacrime per l’addio di due grandi fuoriclasse. Minuto 90 gol di Ribery su assist di un indiavolato Robben. Minuto 94’ Kimmich cala il poker di testa su assist sempre di testa di Lewandowski.

La statistica chiave

Il Bayern Monaco chiude nettamente la stagione con il migliore attacco, 89 reti, e la miglior difesa con sole 22 reti al passivo.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Arjen Robben: Giocatore totale. Segna il gol che sblocca la partita e serve due assist al bacio per Vidal e Ribery. Nel giorno dell'addio di Lahm e Xabi Alonso dipinge calcio come al suo solito. Fuoriclasse assoluto.

Il peggiore

Christian Günter: il classe '93 vive un pomeriggio davvero di fuoco contro Robben che sulla sua fascia fa il bello e il cattivo tempo.

Il tabellino

Bayern Monaco: Starke, Lahm (87’ Rafinha), Boateng (11’ Kimmich) Alaba, Bernat, Vidal, Xabi Alonso (82’ Ribery), Coman, Muller, Robben, Lewandowski. All. Ancelotti



Friburgo: Schwolow, Ignjovski (88’ Nielsen), Gulde, Kempf, Günter, Höfler, Frantz (72’ Schuster), Haberer (68’ Nils), Grifo, Philipp, Niederlechner. All. Streich

Reti: 4’ Robben (B), 73’ Vidal (B), 76’ Petersen (F), 90 (Ribery), 94’ Kimmich (B)