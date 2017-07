Il Bayern Monaco dorme a Darmstadt, Douglas Costa punta la sveglia: 1-0 di conserva

Dopo il Lipsia a Ingolstadt la scorsa giornata, anche il Bayern Monaco rischia di scivolare nel secondo testacoda consecutivo da prima contro ultima della Bundesliga, ma al Jonathan-Heimes-Stadion basta un missile sganciato da Douglas Costa per svegliare la squadra di Ancelotti da un profondo letargo da domenica di dicembre. Ci vorrà un'altra verve per battere il Lipsia mercoledì all'Allianz Arena.

Il commento

Lahm si ferma in rifinitura e al suo posto gioca Rafinha subito al cross rasoterra per l'uscita di Esser in anticipo su Lewandowski, ma sarà l'unica fiammata bavarese di un primo tempo soporifero al Jonathan-Heimes-Stadion, mentre il Darmstadt sfiora il vantaggio con un colpo di testa esterno rete di Rosenthal. Certo che, a ridosso dell'intervallo, Hummels viene spinto da Vrancic in area piccola mentre colpisce di testa... E poteva proprio starci il rigore.

Il Bayern rinsavisce appena a inizio ripresa con il primo tiro in porta di Müller, smanacciato da Esser, e la girata di Lewandowski su un cross al volo di Rafinha. Il Darmstadt risponde con una punizione di poco a lato di Vrancic dopo un'ora di gioco, ma lo score si sblocca nel finale e a favore dei bavaresi quando Douglas Costa lascia partire un sinistro terra-aria da quaranta metri che sorprende Esser sotto la traversa. E dire che il Darmstadt ha subito la chance del pari, ma Neuer para sia su Gondorf punizione dal limite, che sul tap-in di testa di Niemeyer tirando i remi in barca.

La statistica

5 - Nel primo tempo, il Bayern Monaco ha toccato appena 5 palloni all'interno dell'area avversaria.

Il tweet

Il migliore

Thiago Alcantara. Certo che Douglas Costa ha il grande merito di decidere una partita difficile, però è il figlio di Mazinho a predicare nel deserto, e sbraitare ai compagni, fin dal primo minuto.

Il peggiore

Thomas Müller. Lento, spaesato, impreciso, sostituito e, al pari di Vidal, specchio di un Bayern davvero indolente al Jonathan-Heimes-Stadion.

Thomas Müller (FC Bayern München)Imago

Il tabellino

Darmstadt (4-5-1) Esser; Fedetskyi, Niemeyer (78' Colak), Sulu, Holland; Sirigu, Gondorf, Vrancic, Heller, Rosenthal (65' Jungwirth); Schipplock (90' Obinna). Allenatore: Ramon Berndroth

Bayern Monaco (4-3-3) Neuer; Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal (69' Ribery), Thiago Alcantara; Müller (80' Kimmich), Lewandowski, Douglas Costa (90' Renato Sanches). Allenatore: Carlo Ancelotti

Arbitro: Bastian Dankert

Gol: Douglas Costa 71'

Ammoniti: Rosenthal; Hummels, Xabi Alonso