Il Borussia Dortmund non sa più vincere: 1-1 contro l'Augsburg, segna Dembélé

Altra partita, altro pareggio. Il Borussia Dortmund si è dovuto arrendere al segno X nelle ultime 4 gare tra Champions League e Bundesliga, con la squadra di Tuchel sempre più lontana dalla vetta della classifica. Se, domani una tra Bayern e Lipsia dovesse vincere, il Borussia finirebbe a -12 dalla prima della classe, con un gap veramente importante dal colmare nel 2017. Stagione buttata? Certo che no, ma la discontinuità vista quest'anno non depone proprio a favore della squadra di Tuchel che sembrava veramente vicina ai livelli del Bayern Monaco fino a poco tempo fa. Servirà cambiare qualcosa, vedi l'approccio alla gara, una volta tornati dalla pausa invernale, ma soprattutto 'sperare' in condizioni fisiche migliori visto le lunghe e tante assenze che hanno falcidiato fino ad adesso i gialloneri. Se non segna Aubameyang, che resta comunque con una grande media realizzativa (16 gol in 15 presenze), il Borussia non riesce a perforare la porta avversaria con facilità...

Cronaca

Parte forte, alla caccia del gol, il Borussia Dortmund ma Götze colpisce il palo mentre Hitz è attento sul calcio di punizione diretto di Aubameyang. L'Augsburg però non sta a guardare e appena può prova a partire in transizione, rendendo difficile i recuperi ai giocatori del Dortmund. Tuchel, arrabbiatissimo in panchina, cambia modulo ma al 33', a passare in vantaggio, è proprio la squadra ospite con la rete di Dong-Won Ji che prima si fa ipnotizzare da Weidenfeller, poi segna comunque in tap-in. Si risvegliano i padroni di casa con Aubameyang ma il suo tiro di potenza viene parato da Hitz, poi ci prova di testa ma la sua conclusione finisce di poco a lato.

Il Borussia Dortmund non perde tempo nella ripresa e al primo affondo arriva il pareggio di Ousmane Dembélé che trova l'angolino basso alla destra del portiere dopo l'assist di Kagawa. I padroni di casa cercano subito il 2-1 ma Hitz è attendo sulla rovesciata tentata da Aubameyang. E' un forcing quello dei padroni di casa ma la squadra di Tuchel trova sempre un Hitz attento tra i pali. Nel finale c'è spazio anche per Schürrle, proprio lui a 3' dalla fine ha l'occasionissima per il 2-1 ma l'ex Chelsea fallisce il tap-in dopo il grande intervento di Hitz su Aubameyang. Nel finale di gara è addirittura l'Augsburg a sfiorare la vittoria, ma Weidenfeller salva tutto sul neo entrato Altintop.

La statistica

7 - Tra Champions League e Bundesliga, questa è la settimana gara consecutiva dove il Borussia Dortmund passa in svantaggio. Tuchel dovrà migliore qualcosa nell'approccio alla gara...

Il Tweet

Unica buona notizia della serata? Il rinnovo di Weigl fino al 2021...

Il migliore

Marwin HITZ - Lo svizzero non sbaglia un colpo, con la sua precisione e lucidità in porta dà sicurezza a tutta la squadra. Nella ripresa è un muro a parte il colpo da biliardo di Dembélé.

Il peggiore

Matthias GINTER - Si perde Ji in occasione del gol dell'Augsburg. Non dà mai il cambio a destra a Pulisic che attacca da solo a destra.

Tabellino

Borussia Dortmund-Augburg 1-1

Borussia Dortmund (3-4-3): Weidenfeller; Ginter, Bartra (46' S.Bender), Mikel Merino; Pulisic, Weigl, M.Götze, Schmelzer; O.Dembélé (81' Schürrle), Aubameyang, Kagawa (71' G.Castro). All. Thomas Tuchel

Augsburg (4-2-3-1): Hitz; Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis; Kohr (78' Kačar), Baier; Schmid, Morávek (73' M.Feulner), Teigl; Dong-Won Ji (90' Halil Altintop). All. Manuel Baum

Marcatori: 33' Dong-Won Ji (A); 47' O.Dembélé (B)

Arbitro: Guido Winkmann

Ammoniti: 52' Baier, 65' Stafylidis, 69' Kagawa

Espulsi: nessuno