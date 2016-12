Il Lipsia non mette le ali e il Bayern Monaco lo travolge: 3-0, Ancelotti è campione d'Inverno

Il Bayern Monaco non dilaga, ma poco ci manca, nel big match contro il Lipsia che suonava come un vero e proprio spareggio della Bundesliga. I sassoni non si sono tirati indietro ma forse sono stati troppo aggressivi nel cercare di sorprendere il Bayern, vedi il cartellino rosso a Forsberg (netto) o i cartellini che ha rischiato di prendere Keïta (sostituito da Hasenhüttl all'intervallo, non volendo chiudere in 9). Alla fine è uscita fuori la qualità e soprattutto l'esperienza - a giocare un certo tipo di partite - del Bayern Monaco che ha immancabilmente travolto il Lipsia. Segnano Thiago Alcántara (in progressione nella sua nuova posizione), Xabi Alonso e Lewandowski, mentre nella ripresa sono tanti i tentativi falliti da parte dei bavaresi che avrebbero voluto tantissimo il quarto gol (che occasioni per Douglas Costa e Ribéry). E il Lipsia è finito? Assolutamente no, certo è una sconfitta che ridimensiona, ma la squadra di Hasenhüttl ha dimostrato - nell'arco del campionato - di temere pochissime squadre: sognare un piazzamento europeo non è poi fantascienza.

Cronaca

Parte bene il Lipsia che va vicino al vantaggio dopo pochi minuti, ma Poulsen non arriva all'appuntamento con il gol sul servizio di Sabitzer. Il rischio fa suonare la sveglia al Bayern Monaco che risponde subito con Douglas Costa ma il suo cross viene intercettato da Gulácsi e Halstenberg anticipa Robben che era pronto al tap-in. Il gol arriva comunque al 17' con il tap-in vincente di Thiago Alcántara, dopo il palo colpito da Lewandowski. Douglas Costa sfiora il raddoppio con un palo clamoroso ma pochi minuti più tardi arriva il 2-0 grazie al diagonale di Xabi Alonso che non sbaglia dopo l'assist al bacio di Thiago. Orban prova a scuotere i suoi ma Neuer è superlativo tra i pali, e il Lipsia affonda: c'è il rosso diretto a Forsberg e Lewandowski chiude il match dal dischetto (rigore procurato da Douglas Costa per fallo di Gulácsi, anche se è da rivedere la posizione di partenza del brasiliano).

Ritmi bassi in avvio di ripresa con Ancelotti che aziona, inoltre, la staffetta Robben-Ribery. Lewandowski sfiora il 4-0 in pallonetto, deviazione in angolo di Gulácsi; cerca poi la doppietta personale anche Thiago Alcántara ma il portiere avversario respinge la sua conclusione dalla distanza. Nel finale il Bayern cerca a più riprese la goleada: ci provano Lewandowski, Ribéry (che colpisce una traversa), Bernat, Thiago e Douglas Costa ma Gulácsi è bravissimo a chiudere su ogni tentativo.

La statistica

0 - I gol subiti dal Bayern Monaco quando in difesa gioca la quaterna titolare Lahm-Javi Martínez-Hummels-Alaba. Combinazione.

Il Tweet

Il migliore

Thiago ALCÁNTARA - L'ex Barcellona deve ancora abituarsi alla nuova posizione, fatica in avvio ma quando prende le misure al centrocampo del Lipsia è devastante. Segna il gol dell'1-0 e fornisce l'assist a Xabi Alonso per il raddoppio.

Il peggiore

Emil FORSBERG - Questa era la sua grande occasione per dimostrare il proprio valore. Il Lipsia parte bene, ma lui è confinato al ruolo di 'limitare' Robben sulla propria fascia di competenza. Sullo 0-2, con un risultato ancora recuperabile, compie la follia di farsi espellere per un brutto fallo su Lahm.

Tabellino

Bayern Monaco-Lipsia 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Javi Martínez, Hummels, Alaba (67' Bernat); Xabi Alonso, A.Vidal (75' Kimmich); Robben (46' Ribéry), Thiago Alcántara, Douglas Costa; Lewandowski. All. Carlo Ancelotti

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Bernardo, Ilsanker, Orban, Halstenberg; Sabitzer (82' Burke), N.Keïta (46' Kaiser), Demme, Forsberg; Y.Poulsen, Werner (60' Selke). All. Ralph Hasenhüttl

Marcatori: 17' Thiago Alcántara (B), 25' Xabi Alonso (B), 45' rig. Lewandowski (B)

Arbitro: Felix Zwayer

Ammoniti: 56' A.Vidal, 58' Sabitzer

Espulsi: 31' Forsberg (L)