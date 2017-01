Il metodo Ancelotti: “Giusto allenarsi, ma non uccidersi di allenamenti”

Da quando è sbarcato sulla panchina del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti è stato scandagliato minuziosamente dalla stampa tedesca, a partire dalle metodologie di allenamento, considerate più blande e tranquille rispetto a quelle viste nel triennio di Pep Guardiola. Parlando a “Kicker”, il tecnico di Reggiolo ha spiegato la filosofia che sta alla base del suo metodo di lavoro: allenamento sì, ma funzionale al carico gestibile dal giocatore, spunto ricavato dalla sua stessa esperienza personale.

" Se pensate che lo sport faccia bene, beh, vi dico che non è vero. Ho giocato a calcio da professionista per 20 stagioni, e ora non posso più correre perché ho problemi alla schiena e alle ginocchia. "

Nel triennio di Guardiola, il Bayern è stato eliminato per tre volte consecutive in semifinale di Champions League (nel 2014 contro il Real Madrid dello stesso Ancelotti), e la critica ha sempre messo sotto la lente d’ingrandimento un metodo di allenamento che avrebbe spremuto eccessivamente la squadra, portando i giocatori a un basso livello energetico in primavera. In questo senso, lo stile di Ancelotti potrebbe essere visto come una soluzione per evitare sanguinosi tracolli nel momento topico della stagione.

Carlo Ancelotti (AFP)Eurosport

" L’allenamento è importante, ma bisogna dosarlo bene. In Spagna si dice così: troppa acqua uccide la pianta. Ed è così anche per gli allenamenti. Ci si può allenare duramente, ma poi bisogna dare al corpo la possibilità e il tempo di recuperare. Io non sono un allenatore che uccide i giocatori durante gli allenamenti. "

Il 15 febbraio, il Bayern scenderà in campo contro l'Arsenal per gli ottavi di Champions League. E lì potremo già cominciare a capire se il metodo Ancelotti si rivelerà migliore di quello del suo predecessore...