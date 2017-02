Lewandowski salva il Bayern Monaco al novantaseiesimo! Hertha beffata: 1-1 a Berlino

Non è facile, al minuto 96 più un secondo dei cinque di recupero con due cambi a tempo scaduto, consolare i tifosi dell'Hertha Berlino che non perdono contro il Bayern dopo 11 sconfitte consecutive.

Il commento del match

La partita dell'Olympiastadion si svolge a ritmi bassi fra lo sterile giropalla bavarese e l'attenzione difensiva dell'Hertha che passa in vantaggio a metà parziale, quando Vedad Ibisevic anticipa Hummels di controbalzo in area piccola su una punizione tesa a girare di Plattenhardt. Il Bayern s'affida alle accelerazioni di Douglas Costa, ma prima dell'intervallo calcia in porta solo con Robben servito in corsa da Kimmich: un destro controllato in due tempi da Jarstein.

Foto Imago Imago

Nella ripresa, il Bayern confeziona la migliore azione della partita con Robben smarcato di tacco da Lahm, ma l'olandese strozza la conclusione e nemmeno gli ingressi di Lewandowski e Xabi Alonso, subito ammoniti, scuotono i bavaresi dal torpore berlinese. Nel finale, un tiro di Alonso deviato in corner da Langkamp e una punizione di Alaba parata da Jarstein sembrano gli unici brividi per la bolgia dell'Olympiastadion, invece al novantaseiesimo Thiago Alcantara serve su punizione Robben smarcato a centro area: sinistro di prima intenzione "parato" sulla riga da Mittelstädt e tap-in vincente di Lewandowski in anticipo su Stark.

La statistica chiave

25+ - Per la sesta stagione consecutiva fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, Robert Lewandowski supera quota 25 gol: il suo record è di 42 gol nel 2015/16.

Il tweet della partita

Il migliore

Vedad Ibisevic. Lottatore pesi massimi, segna in anticipo su Hummels, replica il gol in fuorigioco, fa il leone nella ripresa ed è standing ovation dell'Olympiastadion per il suo capitano, prima del novantesimo. Sembrava un pomeriggio perfetto, invece chiude in rissa con Neuer.

Hertha Berlin's Vedad Ibisevic in action against Bayern MunichReuters

Il peggiore

Arturo Vidal. Indolente come in certi pomeriggi di Bundesliga prima delle trasformazioni di Champions: dobbiamo ammettere che talvolta, in Germania, l'ex-Juve non sente proprio la partita.

Il tabellino di Hertha-Bayern 1-1

Hertha Berlino (4-2-3-1) Jarstein; Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt; Stark, Skjelbred; Haraguchi (90' Lustenberger), Darida, Kalou (90' Mittelstädt); Ibisevic (87' Esswein). Allenatore: Pal Dardai

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Lahm, Hummels, Alaba, Bernat (77' Coman); Vidal (61' Lewandowski), Kimmich (61' Xabi Alonso); Robben, Thiago Alcantara, Douglas Costa; Müller. Allenatore: Carlo Ancelotti

Arbitro: Patrick Ittrich

Gol: Ibisevic 21'; Lewandowski 90'

Ammoniti: Pekarik, Jarstein; Hummels, Lewandowski, Xabi Alonso