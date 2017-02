Niente fuga per il Bayern Monaco: 1-1 contro lo Schalke, fischi per un Ancelotti nervoso

tra poco il report completo...

Cronaca

Il Bayern parte forte e al 10' arriva il vantaggio con lo splendido gol di Lewandowski che con lo scavetto supera Fährmann in uscita, dopo l'azione fatta partire da Robben e rifinita da Vidal. L'ex Juventus però, qualche minuto più tardi, fa la frittata concedendo una pericolosa punizione nei pressi dell'area di rigore: ci prova Naldo che trova l'incredibile pareggio, con Neuer che non vede neanche partire la conclusione. Il Bayern subisce il colpo e qualche minuto più tardi rischia di andare sotto ma Kolasinac viene chiuso da Neuer che manda in angolo. I padroni di casa ci riprovano con Robben (altissimo da buona posizione) e Bernat (para Fährmann da due passi) ma occhio ancora allo Schalke con Goretzka e Burgstaller vicini al gol. L'ultima chance è del Bayern, ma questa volta Lewandowski è sfortunato e colpisce in pieno la traversa dopo il buon spiovente di Robben.

Di grandi occasioni non ce ne sono ad inizio ripresa, se non un gol annullato per fuorigioco a Caligiuri. Problemi al ginocchio per Badstuber che è costretto al cambio per Nastasić, mentre Ancelotti sceglie di giocarsi la carta Coman prima di inserire i due terzini titolari Alaba e Lahm. Solo nel finale il Bayern si sveglia con le occasioni per Xabi Alonso, Javi Martínez (che spreca da due passi) e Müller (che si fa chiudere da Nastasić) ma è troppo tardi per cercare il gol della vittoria, che sarebbe potuto valere anche come gol decisivo per la fuga in campionato.

Tabellino

Bayern Monaco-Schalke 04 1-1

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Rafinha (77' Lahm), Javi Martínez, Hummels, Bernat (77' Alaba); Xabi Alonso, A.Vidal; Robben (72' Coman), T.Müller, Douglas Costa; Lewandowski. All. Carlo Ancelotti

Schalke 04 (3-1-4-1-2): Fährmann; Höwedes, Naldo, Badstuber (59' Nastasić); Stambouli; Schöpf, Caligiuri, Bentaleb, Kolasinac; Goretzka (87' Kehrer); Burgstaller (73' Choupo-Moting). All. Markus Weinzierl

Marcatori: 9' Lewandowski (B); 13' Naldo (S)

Arbitro: Marco Fritz

Ammoniti: 61' Bentaleb, 77' Javi Martínez

Espulsi: nessuno