Phillip Lahm ufficializza il ritiro a fine stagione: il Bayern ammaina una bandiera

L’indiscrezione circolava da giorni ed è puntualmente stata confermata dal diretto interessato questa sera al termine della sfida di DFB Pokal contro il Wolfsburg, Phillip Lahm a fine stagione chiuderà la sua carriera da leggenda del Bayern Monaco.

A 33 anni il capitano della formazione bavarese, che ha giocato la 501esima gara ufficiale con la maglia del Bayern, ha scelto di uscire in anticipo dal suo contratto che scadeva nel 2018 e di rifiutare momentaneamente anche l’offerta del club di intraprendere da subito una carriera da direttore sportivo…

" Ho fatto le mie valutazioni e ho capito che non è ancora il momento giusto per iniziare una carriera da dirigente dopo questa stagione. Non reputo sia la cosa migliore per me iniziare subito con questo impegno… Perché smetto? Semplicemente perché penso sia il momento giusto. "

Lahm, escludendo la parentesi biennale in prestito allo Stoccarda, ha vestito la maglia del Bayern dal 1995 ad oggi con il club bavarese ha vinto 8 campionati, una Champions League, una Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe di Germania, 3 Supercoppe di Germania e 1 coppa di Lega tedesca. Pilastro della Nazionale tedesca, a cui diede l’addio il 18 luglio 2014, con la Mannschaft ha vinto una Coppa del Mondo ed ed è stato vice-campione europeo nel 2008. Professionista esemplare, terzino di classe cristallina adattatosi anche a svolgere per un paio di stagioni il ruolo di centrocampista centrale con Pep Guardiola con Lahm il calcio tedesco ammaina un’autentica bandiera e saluta uno dei difensori più forti dell’era moderna.