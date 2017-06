Quarto rinforzo per Ancelotti: il Bayern Monaco acquista anche Tolisso per 40 milioni

Dopo aver acquistato Gnabry, il Bayern completa il quarto acquisto del suo mercato. Dal Lione arriva il centrocampista Tolisso che costerà alle casse dei bavaresi 40 milioni più bonus. Il classe ’94 era un grande obiettivo di mercato di Milan e, soprattutto Juventus, ma per il salto di qualità ha preferito spostarsi verso la Bundesliga.

Un Bayern che si è mosso con il solito anticipo

Quarto acquisto per Carlo Ancelotti, con il Bayern che solo qualche giorno fa ha messo sotto contratto un altro giovanissimo di belle speranze. In uscita dal Werder Brema, utilizzando la clausola di buy out, ha deciso di intraprendere la strada per Monaco di Baviera anche Serge Gnabry, prodotto del vivaio dell’Arsenal. Da ricordare anche il riscatto di Coman dalla Juventus (con Benatia 100% in bianconero), e i due acquisti dall’Hoffenheim a gennaio, con gli arrivi del centrocampista Rudy (a parametro zero) e del duttile difensore Niklas Süle (classe ‘95) per 20 milioni.

Giocatore Provenienza Costo Corentin Tolisso Olympique Lione 40 milioni Niklas Süle Hoffenheim 20 milioni Sebastian Rudy Hoffenheim 0 Serge Gnabry Werder Brema 8 milioni Kingsley Coman Juventus 21 milioni

*riscattato dalla Juventus

Cosa manca adesso?

Dopo essersi assicurato anche Tolisso, cosa manca ora al Bayern Monaco? Lewandowski avrebbe bisogno di un vice, l’obiettivo era Mario Gómez ma il classe ’85 ha rinnovato il proprio contratto con il Wolfsburg. Gnabry è in pratica il sostituto di Douglas Costa, che sta per andare alla Juventus, serve quindi un altro attaccante. Da valutare poi altre due situazioni, il ritiro di Lahm costringe il Bayern a valutare l’acquisto di un nuovo terzino destro nonostante la possibilità di adattare Kimmich sulla fascia (come già fa in Nazionale), mentre che fare ancora a centrocampo? Ok Tolisso, ma anche il Bayern vuole dire la sua Verratti… A spingere per questo acquisto c’è ovviamente Ancelotti, ma anche l’Adidas che ha proposto un ricco contratto al giocatore abruzzese, che ha da poco concluso il precedente accordo con la Puma.