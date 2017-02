Rifiuta la Bundesliga per restare in 4a serie accanto ai nonni: la scelta di cuore di Philipp Wunn

Ci sono storie che sembrano uscite da un romanzo. Quella che vi raccontiamo oggi parte da un no non facile da dire. Un no che potrebbe pesare come un macigno per molti di noi, un No che è pieno di coraggio e che ha portato un giovane calciatore di 19 anni, Philipp Wunn, a rifiutare la Bundesliga per rimanere accanto a chi lo ha sempre amato.

" All’improvviso mi sono ritrovato sotto una grande pressione, non sapevo quale offerta accettare. Non sapevo dove andare a giocare. Poi ho capito che era giusto restare qua, sarebbe stato un tradimento lasciare soli i miei nonni. "

Così Philipp, attaccante 19enne in forza al Saarbrucken squadra che milita in quarta serie, ha declinato le offerte arrivate dal Lipsia, dall’Aston Villa pronte a ricoprire d'oro il gioiellino tedesco ed entrambe pronte a fargli fare il salto di qualità e a farlo esordire in uno dei campionati più blasonati al mondo. Bundesliga e Premie League, no grazie… io non mi muovo da Saarbrucken. Una scelta sicura ma soprattutto decisa, una decisione di cuore, dopo la storia drammatica che ha colpito il giovane attaccante. Come ha raccontato egli stesso: “I miei nonni sono i miei genitori da dieci anni, loro lo sono stati per più tempo dei miei genitori naturali” perché si, con Philipp il destino è stato molto crudele.

All’età di otto anni, Wunn ha perso la mamma portata via da un cancro ai polmoni, mentre il padre – dopo avergli detto dobbiamo restare più uniti che mai” – fu investito una settimana dopo mentre soccorreva una donna sconosciuta in autostrada. Wunn avrebbe potuto perdersi ma a salvarlo ci hanno pensato i nonni che lo hanno cresciuto, educato e permesso di giocare a calcio fino a diventare uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Ora però i nonni hanno bisogno di lui e Philipp non ci ha pensato un istante a scegliere di stare vicino a chi lo ha sempre amato. Perché il calcio e i soldi daranno anche la felicità ma non possono sostituire l'amore delle persone che ti hanno amato e aiutato a diventare quello che sei.

A cura di Onorio Ferraro (@OnorioFerraro)

