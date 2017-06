Robben ammette: “Sono molto vicino alla fine della mia carriera”

A 33 anni, nonostante sia ancora uno degli esterni d’attacco più forti al mondo, Arjen Robben comincia inevitabilmente a pensare al ritiro dal calcio giocato, che potrebbe avvenire già alla fine della prossima stagione.

" La realtà è che mi sto avvicinando alla fine della mia carriera. Sto iniziando a pensare a quello che farò dopo il calcio. Sono molto rilassato. Quello che so è che tornerò nei Paesi Bassi, a Groeningen. Lì ho ancora forti legami con il club della mia infanzia e penso di poter fare qualcosa, ma prima voglio trascorrere sei mesi lontano dai campi senza far niente "

Robben ha un contratto in scadenza a Giugno 2018, rinnovato proprio qualche mese fa. L’olandese potrebbe quindi lasciare il calcio dopo la fine del proprio accordo con il Bayern, per poi rientrare nel calcio come dirigente.