Schürrle-Piszczek, il Dortmund regola il Werder Brema e riparte

Brodino caldo per il Borussia Dortmund di mister Tuchel dopo i tre pareggi consecutivi. I gialloneri s’impongono sul Werder Brema per 1-2 al Weserstadion e salgono a quota 30 punti in classifica, conservando le dodici lunghezze di ritardo sul Bayern Monaco di Ancelotti capolista.

Orfano della stella del Gabon Pierre-Emerick Aubameyang (ormai in odore di cessione ma "Non andrò mai al Bayern Monaco" ha fatto sapere ai suoi tifosi), Il BVB archivia la pratica grazie allo squillo di Schurrle in avvio – dribbling secco sul portiere e deposito a porta sguarnita – e, dopo l’eurogol del 29eene del Werder Brema Fin Bartels con piazzato in buca d’angolo dopo controllo di tacco e tunnel al diretto marcatore, al tocco mortifero di Piszczek su assist del subentrato Guerreiro. Sono già quattro le reti in campionato della colonna portante della difesa giallonera: eguagliato il suo career high.

Prova tutt’altro che esaltante per il Borussia Dortmund, ma a conti fatti l’unica cosa che contava era portare a casa i tre punti per aggiustare una classifica che cominciava a diventare preoccupante.