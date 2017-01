Subotic-Borussia Dortmund, questa volta è addio: Amburgo e Mönchengladbach su di lui

Il futuro di Neven Subotić è sempre più lontano da Dortmund. Il difensore serbo classe '88, è passato dall’essere titolare inamovibile a “riserva di lusso” e sta iniziando a guardarsi attorno per capire il suo futuro.

Già in estate il serbo era vicino all'addio, ma la sua cessione al Middlesbrough (accordo di 11 milioni con il Borussia Dortmund) venne bloccata a causa dell'ennesimo infortunio del difensore. Ora su Subotić ci sono 2 società tedesche, pronte ad accaparrarsi un ottimo difensore che ha tanta voglia di ripartire.

A contendersi il serbo ci sono Amburgo e Borussia Mönchengladbach a caccia di elementi di qualità ed esperienza per ripartire col piede giusto in campionato, con i primi che vogliono allontanarsi dalle zone basse della classifica mentre i Die Fohlen sperano nella rimonta che possa portarli vicino ai posti per l'Europa League.

di Michael Procopio

Video - Pierre-Emerick Aubameyang, l'esplosione di un talento scartato dal Milan e dalla Francia 01:00

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi