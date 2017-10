Aubameyang non basta, il Dortmund capolista cade in casa per mano del Lipsia

Il Borussia Dortmund, capolista in Bundesliga, ha perso 3-2 in casa contro il Lipsia nella gara valida per l'ottava giornata di campionato. Subito avanti grazie alla rete di Aubameyang, i gialloneri hanno subito il ritorno degli ospiti, a segno al 10' con Sabitzer e al 25' con Poulsen.

Nella ripresa i padroni di casa sono rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Papastathopoulos al 2', per poi subire il tris su rigore da parte di Augustin. Inutile al 19' la rete, sempre dal dischetto, di Aubameyang per il 3-2 finale, dopo che anche il Lipsia era rimasto in dieci per il rosso per somma di ammonizioni a Ilsanker. In classifica il Borussia resta fermo a 19, mentre il Lipsia sale al terzo posto a quota 16, a una lunghezza dal Bayern Monaco secondo.