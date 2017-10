Bayern corsaro ad Amburgo: Tolisso porta in vetta alla classifica i bavaresi

Il Bayern Monaco di Jupp Heynckes vince anche in trasferta, di misura, contro l’Amburgo di Gisdol e si prende la testa della classifica in coabitazione con il Borussia Dortmund di Bosz. A decidere un match tirato e difficile ci ha pensato Corentin Tolisso al 52’ su assist di Mueller, subentrato a James Rodriguez a inizio secondo tempo ma costretto subito ad uscire al 55’ per infortunio. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Jung al 39’ del primo tempo per un brutto fallo su Coman. Con questo successo il Bayern sale a quota 20 come il Borussia Dortmund, fermato sul 2-2 a Francoforte, mentre l’Amburgo resta nelle zone basse della classifica a quota 7.

La cronaca

Nel primo tempo regna un sostanziale equilibrio con il primo tiro in porta, al 3’, da parte di Hanh che testa dalla distanza i riflessi di Ulreich che si fa trovare pronto. La risposta del Bayern arriva al 21’ con Robben che si libera bene in area, su assist di Coman, e va al tiro di sinistro: potente e sull’esterno della rete. Al 39’ Jung interviene malissimo da dietro su Coman lanciato a rete e l’arbitro lo espelle.

Nel secondo tempo è del Bayern il primo tiro verso la porta con Vidal che calcia di destro dai 25 metri: Papadopoulos la mette in angolo. Il minuto 52’ è quello buono per il Bayern che la sblocca con Tolisso, che di destro da dentro l’area fa secco Mathenia su assist di Mueller. Al 53’ ecco la risposta dell’Amburgo con Hahn che calcia benissimo di sinistro da fuori area trovando il miracolo da parte di Ulreich. Minuto 66’ tiro di Tolisso dalla distanza: para Mathenia. Minuto ’71’ gran piazzato di Thiago Alcantara che colpisce un palo clamoroso. Al minuto 77’ Hummels va vicino al gol di testa: palla fuori di poco. Minuto 82’ Mathenia salva tutto su Robben, e un minuto dopo Tolisso colpisce il secondo palo della partita. Minuto 85’ tiro di Vidal: para Mathenia. Minuto 88’ Robben al volo la mette fuori al volo da ottima posizione. Minuto 91' Lewandowski si divora il 2-0 da ottima posizione su assist di Coman.

La statistica chiave

Il Bayern Monaco non è molto fortunato in questo inizio stagiona. Con quelli di Thiago Alcantara e Tolisso i bavaresi hanno già colpito 8 legni in questa prima parte di stagione.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Corentin Tolisso- Segna il gol che decide la partita e si fa trovare al momento giusto nel posto giusto. L’acquisto più costoso della storia del Bayern Monaco si riscatta da un periodo non troppo positivo dove era finito anche nel mirino della critica.

Il peggiore

Gideon Jung- L’arbitro Fritz è forse troppo severo ma il suo intervento da dietro su Coman è pericoloso e meritevole del cartellino rosso. Lascia i suoi in 10 per oltre 50 minuti e questa è una colpa troppo grande contro uno squadrone come il Bayern.

Il tabellino

Amburgo: Mathenia , Papadopoulos, Mavraj, Van Drongelen (76’ Ito), Diekmeier, Santos, Hunt (62’ Holtby), Jung, Sakai, Wood, Hahn (76’ Kostic)

Bayern Monaco: Ulreich, Rafinha, Suele, Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal, Coman (93' Kimmich), James Rodriguez (46’ Mueller (55’ Thiago Alcantara), Robben, Lewandowski

Reti: 52’ Tolisso (B)

Ammoniti: James Rodriguez (B), Sakai (A), Tolisso (B)

Espulsi: Jung (A)