Calcio, Bayern Monaco: infortunio muscolare, Muller fuori 3 settimane

Il Bayern Monaco sarà privo del centrocampista Thomas Mueller per tre settimane a causa di una lesione muscolare alla coscia subita nella partita vinta sabato per 1-0 in campionato contro l' Amburgo SV. "Il nazionale tedesco sarà fuori per almeno tre settimane", si legge nel comunicato del Bayern. Muller salterà pertanto la gara di Coppa di Germania scontro con l'RB Leipzig questa settimana e il prossimo impegno di campionato sempre con gli stessi avversari. Inoltre il centrocampista bavarese salterà anche la partita di Champions League contro il Celtic il prossimo 31 ottobre e il big