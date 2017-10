Heynckes, esordio da sogno all'Allianz Arena: il Bayern batte 5-0 il Friburgo

Finisce in gloria la "prima" di Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern Monaco. I bavaresi triturano per 5-0 il Friburgo di Streich, al termine di un match dominato da parte dei padroni di casa. L'autorete di Schuster ha aperto le danze, i gol di Coman, nel primo tempo, e di Thiago Alcantara, Lewandowski e Kimmich, nella ripresa, hanno reso roboante la vittoria. Prima del gol del 3-0 l'arbitro ha prima concesso e poi revocato con il Var un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Diversi giocatori sono parsi rigenerati dalla cura Heynckes con Boateng di nuovo protagonista così come Mueller. Benissimo in mezzo al campo Thiago Alcantara. Con questo successo il Bayern sale a quota 17 punti, a meno 2 dal Dortmund impegnato alle 18:30 contro il Lipsia.

La cronaca

La prima grande occasione da rete, nel primo tempo, capita sui piedi di Gunter al 6’ con Ulreich che para di piede. Passa un solo minuto e Robben va al tiro di punta trovando l’intervento decisivo di Schwolow. All’8 ecco il gol del Bayern: cross di Alaba per Mueller che viene anticipato dal capitano del Friburgo Schuster che fa così autogol. Al 10’ Thiago Alcantara va al tiro da fuori area trovando la parata di Schwolow. Minuto 35’ colpo di testa di Frantz su cross di Gunter: palla fuori un soffio. Al 42’ raddoppia il Bayern: tiro di Robben ,para Schwolow: come un falco di testa arriva Coman che segna il 2-0.

Nella ripresa è sempre il Bayern ad avere in mano il pallino del gioco con Robben che va al tiro al 55’. Al 60’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Bayern per fallo di mano di Soyuncu. Il Var richiama l’attenzione dell’arbitro che dopo un paio di minuti cambia idea concedendo il calcio d’angolo ai bavaresi. Passa un minuto e Thiago Alcantara da fuori area fa secco ancora una volta Schwolow. Al 75’ Mueller serve in profondità Lewandowski che approfitta del buco difensivo di Schuster per segnare il 4-0. Al 94' Kimmich cala la manita con un bel gol di tacco.

La statistica chiave

Heynckes si affida ai veterani, Coman escluso, che lo ripagano della fiducia. Boateng e Mueller sono stati due dei migliori in campo dei bavaresi che ora vogliono riprendere il Borussia Dortmund.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Thiago Alcantara- L’ex centrocampista del Barcellona è di gran lunga il migliore in campo. Segna il gol del 3-0, con un gran tiro da fuori area, ma prima della marcatura dipinge calcio e mette ordine a centrocampo. Giocatore totale.

Il peggiore

Julian Schuster- Il difensore del Friburgo segna il suo secondo autogol consecutivo nelle ultime due giornate. Il 32enne spiana la strada al Bayern Monaco che poi dilaga nella ripresa. Rischia un'altra autorete nel secondo tempo ed è colpevole anche nel secondo e quarto gol del Bayern. Giornata nera per il difensore di Streich.

Il tabellino

BAYERN MONACO: Ulreich, Kimmich, Boateng (82' Suele) Hummels, Alaba, Javi Martinez (70’ Rudy), Thiago Alcantara, Coman, Mueller (78’ Tolisso), Robben, Lewandowski

FRIBURGO: Schwolow, Lienhart, Schuster, Soyuncu; Frantz (71’ Ravet), Stenzel, Gunter, Hofler, Kent (67’ Petersen), Niederlechner (76’ Terrazzino), Haberer

Reti: 8’ aut Schuster (B), 42’ Coman (B), 63’ Thiago Alcantara (B), 75’ Lewandowski (B), 94' Kimmich (B)