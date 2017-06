Il Borussia Dortmund pensa al dietrofront: Aubameyang può restare in Bundesliga

Pierre-Emerick Aubameyang è al centro di questo calciomercato, ma ancora non sono arrivate offerte concrete per lui. Il calciatore del Gabon è seguito da moltissimi top club del calcio europeo, tra cui il Manchester City e il Liverpool, ma ancora nessuna squadra avrebbe presentato un’offerta concreata alla società tedesca.

Il Dortmund starebbe quindi pensando di togliere Aubameyang dal mercato, dato che se non dovesse arrivare nessuna offerta entro l’inizio della stagione in Germania, il Borussia non avrebbe tempo di cercare un sostituto del bomber gabonese. Aubameyang ha segnato 120 reti in 188 presenze in queste quattro stagioni in Germania e le richieste economiche dei gialloneri rimangono quindi molto alte (non meno di 70 milioni di euro), ma se non arriverà alcun offerta concreta, non sarà un problema per i tedeschi continuare l’avventura con l’attaccante.

Di Davide La Vattiata

