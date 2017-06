Il matrimonio Aubameyang-PSG non s'ha da fare: dove può finire il gabonese ora?

Quasi a sorpresa, il Paris Saint Germain si è chiamato fuori dalla corsa a Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese sembrava ad un passo dall’accordo con i parigini, con un contratto pronto sul tavolo da 14 milioni di euro a stagione. In giornata è stato invece recapitato ad Aubameyang e al Borussia Dortmund lo stop alle trattative: il direttore sportivo dei parigini Antero Henrique e l’allenatore Unai Emery non sembrano convinti dell’opzione Aubameyang ed hanno perciò deciso di abbandonare l’idea. Ora il centravanti del Borussia Dortumnd torna prepotentemente sul mercato, dal momento che è difficile ipotizzare che nella prossima stagione vesta ancora la maglia dei gialli di Germania dopo aver cercato in tutti i modi la cessione. A questo punto, chi può entrare in corsa per Aubameyang?

Arsenal

Da anni i Gunners sono alla caccia di una prima punta di razza, perché Giroud non ha mai convinto abbastanza e perché Welbeck passa più tempo in infermeria che in campo. I forti e costanti interessamenti per Kylian Mbappé lasciano pensare che all’Emirates Stadium le possibilità economiche per investire non manchino. Per questa ragione, un profilo come quello di Aubameyang potrebbe affascinare e non poco Arsene Wenger nella fase di costruzione di una squadra che cercherà di tornare competitiva. Un punto a sfavore è senza dubbio l’assenza dalla Champions League nella prossima stagione, che potrebbe pesare nella scelta.

Manchester United

Mourinho la Champions League la giocherà grazie alla vittoria dell’Europa League e, dopo aver scelto di non rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic, è alla ricerca di un uomo forte là davanti. Da settimane ormai tutti gli indizi portano ad Alvaro Morata, che sembra aver già trovato l’accordo per passare ai Red Devils. Accontentare le richieste del Real Madrid non sarà però una passeggiata e per questo, nel caso la caccia a Morata dovesse riservare problemi, l’idea Aubameyang potrebbe essere praticabile.

Liverpool

Jurgen Klopp, che è vicino ad iniziare la sua terza stagione sulla panchina dei Reds, ha già allenato Aubameyang e lo accoglierebbe a braccia aperte a Melwood. Nel ruolo di prima punta l’allenatore tedesco ex Dortmund ha Sturridge, fragile e spesso infortunato, e Divock Origi, discontinuo. Questa possibilità riscuoterebbe il gradimento sia del giocatore che dell’allenatore.

Milan

Il duo Fassone-Mirabelli, dopo aver chiuso i primi quattro acquisti tra cui anche una punta come Andre Silva, è sempre al lavoro per un colpo grosso nel reparto offensivo. I nomi che girano, ormai, sono sempre quelli: Andrea Belotti, molto difficile per le richieste di Urbano Cairo, e Nikola Kalinic, in uscita dalla Fiorentina. Aubameyang, prima che prendesse la strada del PSG, era una delle idee più brillanti della squadra mercato rossonera: la rottura con i parigini potrebbe riportare in auge il Milan, che potrebbe anche sperare di trattare il gabonese a cifre più basse.

Cina

La possibilità della Chinese Super League è sempre presente ed allettante: molti prima di lui hanno scelto di andare a monetizzare in Oriente senza pensare troppo alla competitività del campionato. Dovesse fare la stessa scelta, Aubameyang potrebbe trovare terreno fertile.