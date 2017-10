In Germania sono sicuri: Jupp Heynckes guiderà il Bayern Monaco fino a fine stagione

L'uomo del Triplete Jupp Heynckes per tornare a far volare la squadra: secondo l'autorevole fonte della Bild sarebbe stata questa la scelta della dirigenza del Bayern Monaco dopo il burrascoso esonero di Carlo Ancelotti e il fugace interregno del vice Willy Sagnol. Il tecnico 72enne in grado di condurre il club bavarese alla conquista di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League nella stagione 2012/2013 sarebbe dunque in predicato di tornare sulla panchina del Bayern abbandonata proprio a margine della conquista della storica tripletta. Si tratta della quarta esperienza da allenatore del Bayern Monaco per Heynckes dopo il quadriennio 1987/1991, una breve parentesi da caretaker nel 2009 e il biennio d'oro 2011/2013.

Jupp "Osram" Heynckes traghetterà la squadra fino a fine stagione provando a emulare le imprese di cinque anni fa, per poi passare il testimone all'allenatore del futuro dei Roten, con ogni probabilità quel Julian Nagelsmann che tanto egregiamente si sta comportando alla guida del soprendente Hoffenheim. Rummenigge e Salihamidzic hanno dunque rotto gli indugi scegliendo di puntare sull'usato sicuro, per così dire, dunque sulla saggezza del leggendario condottiero di Monchengladbach...Uno che il sentiero che porta ai grandi successi lo conosce a menadito.

Il Palmares da allenatore del Bayern

Bundesliga: 3 (1988/1989; 1989/1990; 2012/2013)

Coppa di Germania: 1 (2012/2013)

Champions League: 1 (2012/2013

Supercoppa di Germania: 3 (1987, 1990, 2012)