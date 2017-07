Muller non si muove dal Bayern, ma il rapporto con Ancelotti è da migliorare

Thomas non può giocare largo sulla fascia, gli manca il ritmo per farlo. Ogni tanto può partire largo e accentrarsi, ma non è quello il suo ruolo. Thomas è uno spirito libero e deve sentire questa libertà. Probabilmente è un giocatore diverso da quelli che ha allenato Carlo fino ad ora, per questo non lo capisce. Ma Rummenigge e Hoeness dovrebbero trasmettergli l’importanza di Muller per la storia di questo club. Lui è l’emblema della società, nonché il futuro”. Una sfilettata decisa. Matthias Sammer, che fino a un anno fa era direttore sportivo del Bayern Monaco, ha rivolto questa critica diretta a Carlo Ancelotti, “colpevole” di non ritenere Muller un pilastro del club. Gli arrivi di Tolisso e James Rodriguez, infatti, sembrano poter togliere ulteriore spazio al tedesco, che già negli ultimi mesi della scorsa stagione non ha trovato il regolare spazio.

Carlo Ancelotti Thomas Müller FC BayernGetty Images

Muller via? Nessuna chance

Per evitare, però, fraintendimenti e tipiche associazioni di mercato all’italia (quotidiani e siti lo davano già in orbita Juventus e Inter), abbiamo contattato la redazione tedesca di Eurosport, che ci ha negato ogni possibile spiraglio alla sua cessione: “Non ci sono chance che Thomas lasci il Bayern. Non se ne vuole andare, perché si sente parte integrante del club bavarese. Il suo peso all’interno del gruppo è sicuramente più importante di quello di James Rodriguez e con il lavoro vuole riprendersi quello spazio che nel finale dello scorso campionato gli è stato un po’ tolto. Sta lavorando bene e, anche se al contrario di Neuer o Lewandowski, non sarà titolare in ogni partita del Bayern, darà sicuramente il suo contributo”. Spiegazione chiara e netta, che non lascia dubbi a interpretazioni.

Mancano solo i gol

Muller in ogni caso anche nella scorsa stagione ha giocato più di 40 partite. Semmai è mancato il suo consueto contributo realizzativo: solo nove reti, mentre nelle quattro stagioni precedenti aveva sempre superato quota 20. Sicuramente il rapporto con Ancelotti non è idilliaco e va migliorato. Anche perché a rischiare di andarsene non è certo uno dei figli della Baviera, che quindi non vedremo sicuramente in Serie A, ma semmai il tecnico di Reggiolo. Soprattutto se non riuscisse a gestire (vincendo) la super squadra che la dirigenza del Bayern gli ha messo a disposizione in questa nuova stagione.