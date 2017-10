Parla Heynckes: "Sto parlando con il Bayern, ma non ho ancora deciso: il calcio è cambiato"

" Non c'è ancora nulla di concluso. Devo ancora analizzare tutto perché sono passati quattro anni e mezzo dall'ultima volta che ho lavorato per il Bayern e il calcio è cambiato da allora "

Così Jupp Heynckes al quotidiano tedesco Rheinische Post ha confermato di essere vicino a tornare ad allenare il Bayern Monaco, chiarendo però che ancora non ha raggiunto un accordo definitivo. Il 72enne tecnico tedesco ha confermato di aver ricevuto una offerta fino alla fine della stagione e di aver incontrato con i dirigenti del club per discutere "diversi problemi".

Heynckes ha detto anche di sentirsi abbastanza in forma per tornare ad allenare nonostante la sua età, ma non ha detto quando avrebbe preso la sua decisione.