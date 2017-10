Timo Werner del Lipsia non andrà a Dortmund: 'muro giallo' troppo rumoroso

L'attaccante dell'RB Lipsia e della nazionale tedesca Timo Werner non giocherà questo fine settimana il big match contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, pur essendo tornato ad allenarsi martedì. Il giocatore soffre di un blocco nei muscoli della colonna vertebrale a livello cervicale e dell'articolazione temporo-mandibolare.

Il rumore è un fattore di stress che può esacerbare questo fastido e per questo il centravanti tedesco aveva già dovuto lasciare il campo contro il Besiktas non potendo sostenere il rumore dello stadio turco. Secondo la Bild, Werner non si recherà a Dortmund per evitare il rumore del famosò 'muro giallo' dei tifosi del Borussia. Il bomber dell'RB Lipsia ha saltato anche l'ultima tornata di convocazioni della Germania.