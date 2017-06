Un Tedesco allo Schalke: "Herr" Domenico, dalla Calabria a tecnico in Bundesliga a soli 31 anni

Da Rossano Calabro a Gelsenkirchen, seduto su una delle panchine più prestigiose della Bundesliga, quella dello Schalke '04. E, tutto questo, a soli 31 anni. È il destino del giovane trainer Domenico Tedesco, cognome che suona quasi come cacofonico per il ruolo che si troverà ad interpretare in terra teutonica. Che Domenico raggiunse all'età di due anni, quando il resto della sua famiglia decise di raggiungere il papà, che nel frattempo aveva trovato un impiego ad Esslinger, nella testata locale "Esslinger Zeitung" come stampatore.

Da Rossano Calabro a Esslinger

Inizia da qui la parabola di Domenico, una delle tante degli emigrati italiani in Germania. Il ragazzo decide di spendersi per il calcio. Più che da giocatore, lo fa in qualità di teorico, che lo spinge nel settore giovanile dello Stoccarda, ad allenare i ragazzi dell'Under 17, a partire dal 2013. L'anno in cui Tedesco lascia il suo impiego in Mercedes, acqusito dopo la laurea, per dedicarsi anima e corpo alla passione di una vita. Lo fa al fianco dell'ex difensore di Celtic, Siviglia e, appunto Stoccarda (oltreché della nazionale tedesca) Andreas Hinkel, che del suo collega ha detto:

" Nonostante non abbia un passato da calciatore, come allenatore ha qualcosa dentro che gli altri non hanno. Ha il fuoco del motivatore che ti cattura e un'incredibile capacità di lavorare coi giovani". "

Parole al miele, Tedesco, le ha ricevute anche dal ct teutonico Joachim Loew: "Lo Schalke ha fatto la scelta migliore, il ragazzo farà strada su quella panchina". Che però tanto comoda non è, visto che è considerata una divoratrice di allenatori, che non hanno la possibilità di mettere a punto con calma le proprie idee.

Teorico del calcio, col "fuoco" del grande motivatore

Eppure in Germania tutti sostengono che il "giovane calabrese" ce la farà. D'altronde le premesse ci sono tutte. A proposito di Calabria: avete presente l'impresa di Davide Nicola sulla panchina del Crotone? Ebbene, Domenico Tedesco ha fatto più o meno lo stesso in Zweite Bundesliga, con il neopromosso Ergzebirge Aue, sui Monti Metalliferi della Sassonia. Ad Aue, la "Gelsenkirchen dell'Est", com'è conosciuta (per l'alta concentrazione di miniere estrattive), Tedesco si è reso protagonista di un autentico miracolo: assunto nel girone di ritorno, ha portato i biancoviola dall'ultimissima posizione di graduatoria a un tranquillo tredicesimo posto con una marcia-promozione: 20 punti in 11 partite. Per i Martelli della Sassonia, una festa senza fine.

Dall'Erzebirge Aue all'effetto Nagelsmann

"Ha dato fiducia a tutto l'ambiente, un vero trascinatore", si legge di lui sfogliando le cronache locali. Ora, però, la sfida è di quelle toste: i media tedeschi ipotizzano già uno Schalke-champagne ma, la verità, è che "Herr" Tedesco bada alla concretezza: intanto si "sogna" un tridente Embolo-Burgstaller-Caligiuri con il talento della nazionale Leon Goretzka (all'ultimo anno di Schalke, prima di unirsi, probabilmente al Bayern nel giugno 2018) a svariare per il centrocampo. Staremo a vedere.

"E' l'effetto Julian Nagelsmann", si dice da queste parti, alludendo al giovanissimo allenatore dell'Hoffenheim sedutosi sulla panchina biancazzurra a soli 28 anni proprio mentre l'amico Domenico Tedesco, prima di andarsene ad Aue e dopo aver lasciato Stoccarda, allenava le giovanili del club. Largo quindi alla Neue Generation: tra qualche anno ne riparleremo.