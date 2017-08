Vidal chiude le porte all'Inter: "Voglio vincere il Triplete con il Bayern Monaco"

Si chiude in maniera definitiva il tormentone Vidal, con diverse fonti che davano per fatto il passaggio del cileno all’Inter di Spalletti. Dopo le parole di Ausilio, che dava per difficile la concretizzazione di un’operazione di tale porta, è stato lo stesso giocatore a dichiararsi totalmente al Bayern Monaco.

" Precampionato? A me non interessa, quel che conta sono le partite ufficiali, quelle che ti possono far vincere i titoli. Al Bayern si respira un gran clima, con il mister, con i compagni durante gli allenamenti, siamo pronti per la gara contro il Borussia Dortmund. Mercato? Sto benissimo al Bayern. Voglio vincere Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League con il Bayern Monaco. Voglio fare il Triplete e poi magari vincere il mondiale con il Cile. [Vidal alla Bild] "

Queste le parole di un Vidal carico per l’inizio di stagione, che vedrà il Bayern opposto al Borussia Dortmund nella Supercoppa tedesca. Negli ultimi giorni, si era parlato di un accordo economico trovato tra Vidal e l’Inter con tanto di richiesta del cileno al Bayern di poter partire, il tutto però smentito dallo stesso giocatore ex Juventus.