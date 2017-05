Burnley: ufficiale addio Joey Barton, risolto il contratto

Londra (Regno Unito), 24 mag. (LaPresse/Reuters) - Joey Barton non è più un giocatore del Burnley. Il club inglese comunica di aver risolto il contratto del centrocampista a un mese dalla squalifica imposta dalla Football Association per non aver rispettato il regolamento che vieta ai giocatori di scommettere. Arrivato a gennaio, Barton ha raccolto 18 presenze (con un gol) prima con la maglia del Burnley prima della squalifica.

Fonte Reuters-Traduzione LaPresse