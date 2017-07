Cagliari: Borriello rinnova

Marco Borriello rinnova con il Cagliari. Lo annuncia in un comunicato il club sardo. "Borriello prosegue la sua avventura con la maglia rossoblù", si legge. "Il centravanti ha firmato il nuovo contratto che lo lega al Cagliari per la prossima stagione sportiva 2017-18 con opzione per quella successiva". "Borriello - ricorda il comunicato - è stato senza dubbio tra i protagonisti del campionato appena concluso: 16 gol, realizzati in 36 gare, gli sono valsi l’ottavo posto assoluto nella classifica cannonieri, quarto tra gli italiani. Marco ha segnato di sinistro, il piede prediletto, ma anche di destro e di testa, altra specialità della casa. Tra le reti più significative, la doppietta all’Atalanta nella prima vittoria stagionale, il gol messo a segno nel match di andata contro il Sassuolo - che aprì la strada alla clamorosa rimonta - le prodezze nelle sfide salvezza contro Crotone e Palermo. A queste 16 marcature vanno aggiunte le 4 realizzate contro la Spal in Tim Cup, al debutto assoluto in maglia rossoblù. Un pokerissimo che, oltre ad avere rappresentato un eloquente biglietto da visita, gli ha consentito di conquistare - pur disputando una solo partita nella competizione - la classifica marcatori della Tim Cup, insieme a Dybala e Pandev". "Dopo una stagione così esaltante, l’auspicio è che Borriello possa regalare ancora tante soddisfazioni al Cagliari e ai tifosi rossoblù. Avanti così, bomber!", si legge in conclusione.