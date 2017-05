Cagliari: Bruno Alves a un passo dai Glasgow Rangers

Bruno Alves dopo la sua prima stagione in Italia può già lasciare il Cagliari. Trentasei presenze in campionato, è stato un giocatore molto importante per lo scacchiere di mister Rastelli. Secondo fonti locali il difensore della nazionale portoghese sarebbe in Scozia per trattare con i Glasgow Rangers che gli anno offerto un biennale. Bruno Alves ha trentacinque anni, prima della sua esperienza in rossoblù ha vestito la maglia del Porto, dello Zenit e del Fenerbahce, campione d’Europa con il Portogallo nel 2016, potrebbe cogliere una delle ultime occasioni della sua carriera soprattutto se l’offerta dovesse essere sostanziosa dal punto di vista economico. Il calciatore ha ancora un’altro anno di contratto con il Cagliari ma potrebbe arrivare la risoluzione per firmare a parametro zero con gli Scozzesi.