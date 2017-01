Cagliari: elongazione agli adduttori per Di Gennaro

Con il morale alle stelle dopo la bella vittoria sul Genoa, il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti. Il maltempo che sta imperversando nell'Isola si è fatto sentire anche al Centro Sportivo di Asseminello: pioggia, vento e temperatura vicina allo zero. Non si sono allenati Davide Di Gennaro e Simone Padoin. Il numero 8 rossoblù si è sottoposto agli accertamenti all'Ospedale Marino che hanno rivelato una elongazione all'adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico: da valutare i tempi di recupero. Padoin invece segue il piano di recupero per la distrazione al'adduttore.