Cagliari, 12 gen. (LaPresse) - Il centrocampista del Cagliari Simone Padoin è in dubbio per la gara di domenica contro il Genoa. Come riporta infatti il sito ufficiale del club sardo l'ex giocatore della Juventus "non ha preso parte all'allenamento per un fastidio muscolare - si legge nel report - Sulle condizioni del centrocampista seguiranno aggiornamenti".