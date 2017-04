Cagliari: semaforo verde dal Suap per il nuovo stadio

Cagliari, 27 apr. (LaPresse) - Nella giornata di oggi è stata completata la procedura autorizzativa necessaria per il via libera alla realizzazione dello stadio che ospiterà il Cagliari a partire dalla prossima stagione sportiva 2017-2018. Lo riferisce lo stesso club sardo in una nota sul proprio sito internet. Dopo l’approvazione del progetto da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il Suap ha infatti chiuso il procedimento relativo al nuovo impianto con la determinazione numero 2147. Da domani i lavori potranno pertanto proseguire a pieno regime.