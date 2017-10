Calcio, Argentina, Uruguay e Paraguay si candidano a Mondiali 2030

Argentina, Uruguay e Paraguay hanno formalmente lanciato la candidatura congiunta per ospitare la Coppa del Mondo 2030. I presidenti delle Federazioni dei tre paesi, che avevano annunciato nel mese di agosto la collaborazione per la candidatura, hanno dato il via alla campagna alla Casa Rosada, il Palazzo del governo argentino. Le partite si disputeranno in due o tre stadi in Paraguay e Uruguay e sei o otto stadi in Argentina.

